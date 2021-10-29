Netflix опублікувала новий трейлер другого сезону популярного серіалу Відьмак.

Це продовження адаптації романів Анджея Сапковського – перший сезон Відьмака показали публіці 2019 року.

Головну роль Геральта з Рівії зіграє той самий Генрі Кавілл. За сюжетом, він продовжить свою подорож, сповнену цікавих подій. У першому сезоні Геральт був чи не єдиним Відьмаком, який з’являвся на екранах, але у другому сезоні з’являються нові персонажі, а разом із ними й нові актори.

Основний акторський склад залишився без змін — Аня Чалотра та Фрея Аллан зіграють свої ролі Єнніфер з Венгерберга та Цірі з Цинтри.

Раніше Netflix підтвердила, що вже ведеться робота над третім сезоном культового серіалу.

На віртуальному заході WitcherCon у липні 2021 року виробник серіалу підтвердив, що чекати не доведеться довго. Другий сезон Відьмака вийде 17 грудня 2021 року.

Нагадаємо, що на початку жовтня популярний відеосервіс Netflix випустив локалізовану версію сайту та додатків для України. Компанії вдалося перекласти весь інтерфейс українською, і він вже доступний користувачам. Крім адаптованого сайту з’явилися й інші зміни – фільми та серіали також отримають українське озвучення та субтитри. Сервіс з’явився на території нашої країни ще у 2015 році, і лише зараз компанія покращила функціонал.