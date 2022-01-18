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Повіз не на ті піраміди: Сергій Притула вирушив із дружиною до Мексики

18 Січня 2022, 13:09
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Сергій Притула з дружиною
Джерело: Сергій Притула

Ведучий Нового каналу Сергій Притула разом зі своєю дружиною Катериною вирушив на відпочинок до Мексики. Шоумен жартівливо сказав, що вже не знає, як догодити своїй коханій.

В Instagram телеведучий оприлюднив знімок, на якому вони з Катериною постали біля популярної піраміди Кукулькана, розташованої серед руїн стародавнього міста майя Чичен-Іца на півострові Юкатан.

У кадрі Катерина позує в капелюшку та легкій білій сукні-міді, у якої яскраво вишиті рукави в українському стилі. Сергій, у свою чергу, в джинсових шортах і білій футболці.

– Збиралися у відпустку. Дружина каже: Хочу на піраміди. Прилетіли, дивимось. Говорить: це не ті. Як догодити, вже не знаю, – жартівливо написав під фото Сергій.

Підписники підтримали жарт Притули, а також залишили йому поради.

  • Пообіцяй наступного разу показати ті. Це і є мотивація.
  • У цьому всі дівчата, їм ще спробуй догодити.
  • Так, жінки вони такі.
  • За вишиванку дружині п’ять із плюсом!
  • Лара Крофт та Індіана Джонс у відпустці.
  • Ну як жінці, та й не покапризувати? Чудової вам відпустки!
  • Краще такі піраміди, аніж магнітик на холодильник.
  • Як догодити… З одних пірамід, брати квитки на інші.
  • Розлучися.
  • Потрібно багато пірамід показати, а потім обрати саме ту.
  • Такі жінки, самі не знають, чого хочуть, везіть на інші, поки не пізно. – Пишуть у коментарях Сергія.
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13 січня Катерині виповнилося 37 років, на честь цього подружжя вирішило поїхати до Мексики. Раніше телеведучий сказав, що ці 10 днів вони проведуть лише вдвох без дітей.

Теги
Відпустка , Сергій Притула
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