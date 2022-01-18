Ведучий Нового каналу Сергій Притула разом зі своєю дружиною Катериною вирушив на відпочинок до Мексики. Шоумен жартівливо сказав, що вже не знає, як догодити своїй коханій.

В Instagram телеведучий оприлюднив знімок, на якому вони з Катериною постали біля популярної піраміди Кукулькана, розташованої серед руїн стародавнього міста майя Чичен-Іца на півострові Юкатан.

У кадрі Катерина позує в капелюшку та легкій білій сукні-міді, у якої яскраво вишиті рукави в українському стилі. Сергій, у свою чергу, в джинсових шортах і білій футболці.

– Збиралися у відпустку. Дружина каже: Хочу на піраміди. Прилетіли, дивимось. Говорить: це не ті. Як догодити, вже не знаю, – жартівливо написав під фото Сергій.

Підписники підтримали жарт Притули, а також залишили йому поради.

Пообіцяй наступного разу показати ті. Це і є мотивація.

У цьому всі дівчата, їм ще спробуй догодити.

Так, жінки вони такі.

За вишиванку дружині п’ять із плюсом!

Лара Крофт та Індіана Джонс у відпустці.

Ну як жінці, та й не покапризувати? Чудової вам відпустки!

Краще такі піраміди, аніж магнітик на холодильник.

Як догодити… З одних пірамід, брати квитки на інші.

Розлучися.

Потрібно багато пірамід показати, а потім обрати саме ту.

Такі жінки, самі не знають, чого хочуть, везіть на інші, поки не пізно. – Пишуть у коментарях Сергія.

13 січня Катерині виповнилося 37 років, на честь цього подружжя вирішило поїхати до Мексики. Раніше телеведучий сказав, що ці 10 днів вони проведуть лише вдвох без дітей.