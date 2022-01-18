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Повез не на те пирамиды: Сергей Притула отправился с женой в Мексику

18 января 2022, 13:09
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Сергій Притула з дружиною
Источник: Сергей Притула

Ведущий Нового канала Сергей Притула вместе со своей женой Екатериной отправился на отдых в Мексику. Шоумен в шутку сказал, что уже не знает, как угодить своей возлюбленной.

В Instagram телеведущий обнародовал снимок, на котором они с Екатериной предстали возле популярной пирамиды Кукулькана, которая расположена среди руин древнего города майя Чичен-Ица на полуострове Юкатан.

В кадре Екатерина позирует в шляпке и легком белом платье-миди, у которого ярко вышитые рукава в украинском стиле. Сергей, в свою очередь, в джинсовых шортах и белой футболке.

— Собирались в отпуск. Жена говорит: Хочу на пирамиды. Прилетели, смотрим. Говорит: это не те. Как угодить, уже не знаю, — шутливо написал под фото Сергей.

Подписчики поддержали шутку Притулы, а также оставили ему советы.

  • Пообещай в следующий раз показать те. Это и есть мотивация.
  • В этом все девушки, им еще попробуй угодить.
  • О да, женщины они такие.
  • За вышиванку жене пять с плюсом!
  • Лара Крофт и Индиана Джонс в отпуске.
  • Ну как женщине, да и не покапризничать? Отличного вам отпуска!
  • Лучше такие пирамиды, чем магнитик на холодильник.
  • Как угодить… С одних пирамид, брать билеты на другие.
  • Разведись.
  • Надо много пирамид показать, а затем выбрать именно ту.
  • Такие женщины, сами не знают чего хотят, везите на другие, пока не поздно. — Пишут в комментариях Сергея.
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13 января Екатерине исполнилось 37 лет,  в честь этого супруги решили отправиться в Мексику. Ранее телеведущий сказал, что эти 10 дней они проведут только вдвоем без детей.

Теги
Отпуск , Сергей Притула
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