Лидер группы Антитела Тарас Тополя показал милое фото с женой, певицей Alyosha и их двумя сыновьями.

В конце августа стало известно, что исполнительница с детьми возвращается в Украину из США. Этот день настал и теперь семья вместе, чему все они рады.

В Instagram Тополя показал селфи, на котором все они предстали с улыбкой на лице. На фото не хватает лишь двухлетней дочери Марии.

— Дома. Счастливы все, а любимая Alyosha особенно, — написал Тарас под фото.

Поклонники разделили радость семейства, а потому оставили множество приятных слов под их фото.