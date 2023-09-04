Лидер группы Антитела Тарас Тополя показал милое фото с женой, певицей Alyosha и их двумя сыновьями.
В конце августа стало известно, что исполнительница с детьми возвращается в Украину из США. Этот день настал и теперь семья вместе, чему все они рады.
В Instagram Тополя показал селфи, на котором все они предстали с улыбкой на лице. На фото не хватает лишь двухлетней дочери Марии.
— Дома. Счастливы все, а любимая Alyosha особенно, — написал Тарас под фото.
Поклонники разделили радость семейства, а потому оставили множество приятных слов под их фото.
- Так здорово видеть вас всех вместе! Посылаю любовь!
- Добро пожаловать домой!
- Замечательная семья!
- Замечательная украинская семья -патриотическая, талантливая, красивая!
- Еще одной топольки не хватает.
- Большой любви всем вам.
- Прекрасные, — пишут в комментариях пользователи сети.
Напомним, с началом полномасштабной войны Alyosha с детьми уехала в США, где они пробыли более полутора года.
Тарас редко видел супругу и детей все это время. Первый раз после 24 февраля 2022 года они увиделись спустя полгода, это случилось после того, как Тополю с другими участниками Антител откомандировали с фронта.