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Вернулись в Украину! Тарас Тополя показал милое фото с Alyosha и их сыновьями

4 сентября 2023, 14:43
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Тарас Тополя з дружиною та дітьми

Лидер группы Антитела Тарас Тополя показал милое фото с женой, певицей Alyosha и их двумя сыновьями.

В конце августа стало известно, что исполнительница с детьми возвращается в Украину из США. Этот день настал и теперь семья вместе, чему все они рады.

В Instagram Тополя показал селфи, на котором все они предстали с улыбкой на лице. На фото не хватает лишь двухлетней дочери Марии.

— Дома. Счастливы все, а любимая Alyosha особенно, — написал Тарас под фото.

Поклонники разделили радость семейства, а потому оставили множество приятных слов под их фото.

  • Так здорово видеть вас всех вместе! Посылаю любовь!
  • Добро пожаловать домой!
  • Замечательная семья!
  • Замечательная украинская семья -патриотическая, талантливая, красивая!
  • Еще одной топольки не хватает.
  • Большой любви всем вам.
  • Прекрасные, — пишут в комментариях пользователи сети.

Напомним, с началом полномасштабной войны Alyosha с детьми уехала в США, где они пробыли более полутора года.

Тарас редко видел супругу и детей все это время. Первый раз после 24 февраля 2022 года они увиделись спустя полгода, это случилось после того, как Тополю с другими участниками Антител откомандировали с фронта.

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