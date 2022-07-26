Американська співачка Брітні Спірс вирішила повернутись на сцену. Вона записала дует із британським виконавцем Елтоном Джоном – ремікс його пісні Tiny Dancer.

40-річна артистка та 75-річний співак зустрічалися в студії звукозапису в Беверлі-Гіллз минулого тижня під наглядом продюсера Ендрю Вотта.

Як повідомляють джерела, трек буде випущений Universal Music наступного місяця.

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– Це була ідея Елтона, а Брітні – велика шанувальниця. Вони записали ремікс на Tiny Dancer дуетом — і це неймовірно… Вони вже показали її людям на своєму лейблі, і всі божеволіють. Говорять, що це буде пісня літа. Брітні офіційно повернулася. Вона повернулася до роботи і дуже схвильована, – сказав інсайдер музичної індустрії.

Нагадаємо, що в листопаді минулого року Брітні звільнилася з-під опіки свого батька Джеймі, який розпоряджався її життям та статками останні 13 років.

У липні цього року Спірс переспівала свій проривний сингл 1998 Baby One More Time. Тоді вона наголосила, що давно не ділилася своїм голосом.