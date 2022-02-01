Якщо ви прийшли за дозою романтичного настрою, Netflix допоможе в цьому.

Ми зібрали найкращі романтичні серіали Netflix. Від забороненого кохання до романтичних драм, комедій з любовними трикутниками та багато іншого – вони розважатимуть вас годинами, тож запасіться попкорном заздалегідь!

Літо Саммер

Це романтичний італійський серіал, натхненний романом Федеріко Мочча Tre Metri Sopra il Cielo (три метри над рівнем неба), дія якого відбувається на Адріатичному узбережжі Італії.

Серіал розповідає про історію кохання, яка розквітає між мотоциклістом, який бере участь у вуличних перегонах, та жінкою, яка вирішила залишити своє маленьке містечко та побачити світ.

Що/якщо

Ви не повірите, але Рене Зеллвегер знялася в серіалі Netflix, прем’єра якого відбулася у 2019 році. Кіно на кшталт найбільш недооціненого жанру 90-х: еротичного трилера. Зеллвегер грає надзвичайно багату жінку, яка робить ризиковану пропозицію парі молодят, що потребують грошей. Їхня згода тягне за собою низку подій.

Бріджертони

Дія першого оригінального серіалу Шонди Раймс для Netflix, натхненого бестселерами Джулії Квінн, відбувається в період Регентства в Англії початку 1800-х років і розповідає про любовні пригоди представників вищого суспільства.

Емілі у Парижі

Сюжет обертається навколо Емілі Купер, 29-річної менеджерки з маркетингу в Чикаго. Ідеальне, але приземлене життя Емілі раптово втрачає фокус, коли її фірма вимагає, щоб вона поїхала до Франції й обійняла керівну посаду в соціальних мережах у їхній паризькій філії.

Повільно пристосовуючись до свого нового життя, Емілі створює собі нішу в чужому місті, зустрічаючи на шляху безліч цікавих людей. Але невдовзі у неї виникають проблеми.

Я ніколи не

Цей серіал зосереджений навколо американки індійського походження у першому поколінні на ім’я Деві, яка долає труднощі старшої школи, спілкування з хлопцями та підліткового періоду. Деві готується до другого року навчання у старшій школі, вона сповнена рішучості стати популярною та отримати гарячого хлопця.

Джінні та Джорджія

Драматичний серіал про матір та дочку. Оповідає про життя 30-річної мами та її запальної 15-річної доньки, які після багатьох років у дорозі нарешті влаштувалися в мальовничому містечку Нової Англії, де у них з’являється шанс почати життя з чистого аркуша.

Солодкі магнолії

Романтичний драматичний серіал розповідає про життя трьох жінок, які були найкращими подругами зі школи, як вони долають складності шлюбу та сім’ї у своєму маленькому рідному містечку Сереніті, Південна Кароліна. Заснований на романах Шеріл Вудс.

Додому на Різдво

У цьому оригінальному норвезькому комедійному серіалі молода жінка, якій набридла самотність (або, принаймні, її родичі, коментують її незаміжній статус), вирішує поїхати на 24-денне полювання за хлопцем, якого можна було б привести додому на свята.

Кінець ***го світу

Ця похмура комедія-драма розповідає історію 17-річного Джеймса, який думає, що стає психопатом, і Алісси, бунтівниці, яка бачить у Джеймсі шанс втекти від свого нещасного життя.

Щоденники вампіра

Два сварливих брата-вампіра, Стефан і Деймон, закохуються в смертну дівчину Єлену, і починається яскрава драма. Їхні стосунки один з одним зазнають всіляких трансформацій протягом шести сезонів серіалу.