Медиагруппа Starlight Media представила грандиозные планы на 2022-й год. Главные каналы страны удивят зрителей эксклюзивными проектами, легендарными программами и сериалами.

– Starlight Media – ведущий производитель и дистрибьютор любимых программ и сериалов миллионов украинцев, качество и актуальность которого обеспечивает нам лидерство. ICTV – №1 в Украине. СТБ – №1 среди женской аудитории, Новый – №1 среди аудитории 14-30 и 18-35. М1 и М2 – музыкальные лидеры страны. В 2021 году мы изготовили 6700 премьерных часов контента и запустили 50 новых проектов, были и остаемся лидерами по распространению социальной рекламы.

Мы много внимания уделяем освещению пандемии Covid-19. Мы уверены, что особое значение во времена карантина и опасности вируса приобретает партнерство – одна из важнейших ценностей Starlight Media. Мы благодарим всех за доверие и партнерство. Мы призываем его развивать в интересах зрителей, украинцев, ежедневно включающих наши телеканалы на родине и за рубежом, в оккупированных Донецке и Крыму, чтобы получить тепло друзей, чтобы сопереживать и жить жизнью. Это очень важно. И это мы можем сделать только вместе, ведь бесплатное телевидение оплачивается рекламодателями, – сказал CEO Starlight Media Александр Богуцкий.

Громкие премьеры от ICTV

Уже 29 ноября канал всколыхнет Украину масштабным запуском игры Кто хочет стать миллионером? Ее будет вести народный артист Украины Стас Боклан.

Как всегда своим юмором украинцев будут веселить актеры Дизель Шоу, которые в новогоднюю ночь покажут яркое шоу и представят новую программу.

Также среди новинок ICTV – увлекательные сериалы. Впервые в своей истории телеканал вышел в открытое море, чтобы снять сериал о похождениях патрульных полицейских на воде под названием Морская полиция. Черноморск.

В следующем году ICTV покажет минисериал Штурм об украинских спецназовцах. В жанре иронического детектива зрителей канала развлекут продолжения сериалов Участковый по ДВРЗ, Коп из прошлого и премьера Горячие копы. Также канал готовит остросюжетный экшн с бандитскими разборками Крутые меры.

Обновления ждут и новостные проекты. Вскоре Утро в большом городе удивит виртуальной студией – картинка станет еще живее, а информационная часть дополнится интересными визуальными решениями.

Большие вдохновляющие шоу от СТБ

В следующем году на СТБ состоится еще одно возвращение легенды – вокального шоу Х-фактор. А также – премьера грандиозного танцевального проекта. Лучшие танцовщики и танцовщицы страны снова будут бороться за звание сильнейшего.

В кулинарном реалити МастерШеф соберутся звезды прошлых сезонов, чтобы выяснить, кто же из них самый лучший шеф за всю историю существования проекта.

Романтическое реалити страны продолжит дарить зрителям невероятные свидания по пятницам – СТБ снимает 12-й сезон проекта Холостяк. Весной искать любовь вместе со зрителями СТБ будет 32-летний Алекс Топольский.

В 2022 году СТБ будет продолжать линейку реалити, которые помогают зрителям изменить свою жизнь. Новинка сезона – Счастливые за семь дней, — о поразительных преобразованиях жизни героинь, которых они будут достигать всего за неделю. А также спецвыпуски социального проекта Беременная в 16.

СТБ снимает целый ряд сериальных проектов. Среди них – четвертый сезон легендарной костюмированной мелодрамы Крепостная.

Современные и любимые шоу от Нового канала

Новый канал весной 2022 года запускает линейку комедийных сериалов под лозунгом Смейся по-новому. Среди них – всем хорошо известный Домик на счастье и детективная комедия Полкан.

А также две ленты о сильных женщинах: адаптация сериала о 40-летней девушке, которая строит карьеру и отношения под видом 26-летней. И сериал Люба – о матери-одиночке с тремя детьми, которая внезапно получает по наследству квартиру и сложные отношения с матерью.

Кроме того, в 2022 году зритель увидит сериал Леся – о поисках любви с Лесей Никитюк в главной роли, многосерийное кино Высокие ставки и комедийную ленту о женском баскетболе ДримТим.

В 2022 году Новый канал запустит восемь новых проектов. Среди них – реалити Пара на миллион с Лесей Никитюк и Романом Мищеряковым, реалити Ревизоры на пороге с любимицей зрителей Анной Жижей. А также проект На ножах, в котором Адский Шеф Алекс Якутов будет помогать рестораторам делать их заведения более успешными.

Новый канал отправит ярких звезд украинского шоу-бизнеса во Францию ​​– проходить испытания на ловкость и смекалку, искать ключи и собирать золотые монеты в адаптации легендарного формата шоу Форт Буаяр.

И, конечно, в следующем году зрителей ждут новые сезоны проектов Адская кухня, Improv Live Show и Где логика? с новым ведущим Андреем Бедняковым.

Музыкальные новинки от M1 и M2

В 2022 году телеканалы М1 и М2 планируют расширить линейку хит-парадов, программ развлекательного и информационного характера. 28 апреля в Киевском Дворце спорта пройдет Церемония награждения премии M1 Music Awards.

М2 планирует уже в шестой раз провести Хит-конвейер – конкурс украиноязычной песни, призванный открыть новые имена в музыке. За пять сезонов проект открыл около 70 новых имен, которые уже стали частью музыкальной индустрии Украины.

Главный приз достоин ожесточенной борьбы – мощный пакет раскрутки, включающий съемки профессионального клипа и его ротацию на каналах М1 и М2.