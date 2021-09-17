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Бредлі Купер, поліція та принц на білому коні: як почався новий сезон Холостячки

18 Вересня, 01:31 Людмила Богданова
Злата Огнєвіч Холостячка
Джерело: СТБ

У п’ятницю, 17 вересня, на телеканалі СТБ стартував другий сезон романтичного реаліті Холостячка. Головною героїнею стала співачка Злата Огнєвіч.

Хто з чоловіків прийшов поборотися за серце Огнєвіч, чим учасники дивували співачку та кому вона вручила бутоньєрку першого враження? Як пройшов перший випуск Холостячки 2 на СТБ – читайте у матеріалі.

Першим учасником, з яким познайомилася головна героїня, став засновник IT-компанії Богдан Коломейко. Замість автомобіля він обрав ефектну появу на гелікоптері та запропонував політати Златі. І тут Богдан не прогадав, адже це було однією з мрій дівчини.

Потім Злата Огнєвіч познайомилася з актором Бредлі Купером, а точніше з його картонною копією. Саме у його компанії на зустріч з холостячкою прийшов Владислав Ясько.

 

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Бутоньєрка першого враження дісталася стоматологу Роману Васильєву. Він вразив головну героїню, прибувши на зустріч верхи на білому коні, як справжній принц.

 

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Публикация от Роман Васильев ???? Холостячка 2 (@god_of_dentistry)

Побудувати стосунки зі Златою Огнєвіч вирішив також відомий блогер і психолог Роман Свечкоренко. Він зіграв для співачки романтичну мелодію на піаніно.

 

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Раптом на вечірку приїхала автівка з мигалками. Так з’явився Олександр Борзенко – поліцейський з міста КременчукЗа його щирість Злата вручила йому бутоньєрку другому, ще до церемонії.

Загалом холостячка познайомилася з 25 чоловіками. На вечірці вони змагалися на різних конкурсах – били грушу, перевіряли ерудицію та відповідали на цікаві запитання про Злату.

Не обійшлося й без сліз під час першого випуску Холостячки 2. Злата розчулилася під час розмови Олександром Борзенком. Чоловік згадав про бойові дії у Маріуполі 2014-го року.

–  Це болюча тема для мене. Вибач, – пояснила співачка.

Під час церемонії троянд Злата подарувала бутоньєрки ще 13 чоловікам, а Богдан Коломейко залишився без неї, однак з шансом продовжити участь у проекті Холостячка. У результаті за серце співачки далі боротимуться 16 чоловіків. Це:

  • Роман Свечкоренко;
  • Васко Младенов;
  • Андрій Хветкевич;
  • Олег Плахотнюк;
  • Ігор Присяжнюк;
  • Павло Богда;
  • Ілля Закорецький;
  • Максим Тарапата;
  • Владислав Ясько;
  • Вінченцо Дулепа;
  • Євген Селютін;
  • Андрій Задворний;
  • Дмитро Шевченко;
  • Богдан Коломейко;
  • Роман Васильєв;
  • Олександр Борзенко.

 

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Публикация от Хол????стяк & Холостячка (@holostyakstb)

Про те, що саме Злата Огнєвіч стане головною героїнею Холостячки стало відомо у квітні.
Наразі Златі 35 років. Вона народилася у російському місті Мурманськ, а згодом разом з сім’єю переїхала до Криму.

У 2013 році вона представляла Україну на Євробаченні з піснею Gravity. Тоді їй дісталося третє призове місце. Більше фактів про Злату Огнєвіч читайте у матеріалі.

Теги
Злата Огнєвіч , СТБ , Холостячка
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