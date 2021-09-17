У п’ятницю, 17 вересня, на телеканалі СТБ стартував другий сезон романтичного реаліті Холостячка. Головною героїнею стала співачка Злата Огнєвіч.
Хто з чоловіків прийшов поборотися за серце Огнєвіч, чим учасники дивували співачку та кому вона вручила бутоньєрку першого враження? Як пройшов перший випуск Холостячки 2 на СТБ – читайте у матеріалі.
Першим учасником, з яким познайомилася головна героїня, став засновник IT-компанії Богдан Коломейко. Замість автомобіля він обрав ефектну появу на гелікоптері та запропонував політати Златі. І тут Богдан не прогадав, адже це було однією з мрій дівчини.
Потім Злата Огнєвіч познайомилася з актором Бредлі Купером, а точніше з його картонною копією. Саме у його компанії на зустріч з холостячкою прийшов Владислав Ясько.
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Бутоньєрка першого враження дісталася стоматологу Роману Васильєву. Він вразив головну героїню, прибувши на зустріч верхи на білому коні, як справжній принц.
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Побудувати стосунки зі Златою Огнєвіч вирішив також відомий блогер і психолог Роман Свечкоренко. Він зіграв для співачки романтичну мелодію на піаніно.
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Раптом на вечірку приїхала автівка з мигалками. Так з’явився Олександр Борзенко – поліцейський з міста Кременчук. За його щирість Злата вручила йому бутоньєрку другому, ще до церемонії.
Загалом холостячка познайомилася з 25 чоловіками. На вечірці вони змагалися на різних конкурсах – били грушу, перевіряли ерудицію та відповідали на цікаві запитання про Злату.
Не обійшлося й без сліз під час першого випуску Холостячки 2. Злата розчулилася під час розмови Олександром Борзенком. Чоловік згадав про бойові дії у Маріуполі 2014-го року.
– Це болюча тема для мене. Вибач, – пояснила співачка.
Під час церемонії троянд Злата подарувала бутоньєрки ще 13 чоловікам, а Богдан Коломейко залишився без неї, однак з шансом продовжити участь у проекті Холостячка. У результаті за серце співачки далі боротимуться 16 чоловіків. Це:
- Роман Свечкоренко;
- Васко Младенов;
- Андрій Хветкевич;
- Олег Плахотнюк;
- Ігор Присяжнюк;
- Павло Богда;
- Ілля Закорецький;
- Максим Тарапата;
- Владислав Ясько;
- Вінченцо Дулепа;
- Євген Селютін;
- Андрій Задворний;
- Дмитро Шевченко;
- Богдан Коломейко;
- Роман Васильєв;
- Олександр Борзенко.
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Про те, що саме Злата Огнєвіч стане головною героїнею Холостячки стало відомо у квітні.
Наразі Златі 35 років. Вона народилася у російському місті Мурманськ, а згодом разом з сім’єю переїхала до Криму.
У 2013 році вона представляла Україну на Євробаченні з піснею Gravity. Тоді їй дісталося третє призове місце. Більше фактів про Злату Огнєвіч читайте у матеріалі.