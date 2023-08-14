Диригентка Оксана Линів із України потрапила в скандал. Вона одягла футболку з написом Wagner Power, що перекладається як Сила Вагнера.
На вихідних у Байройті (Німеччина) відбувся фестиваль музики композитора Ріхарда Вагнера. У ньому взяла участь і українська диригентка. Очевидно, що своїм вбранням Линів хотіла вшанувати пам’ять композитора, однак під час повномасштабної війни в Україні будь-яка згадка про Вагнера недоречна, адже очевидна асоціація з ПВК на чолі з Євгеном Пригожиним.
Інтернет-користувачі розкритикували футболку Линів. Є й ті, хто заступився за Оксану, зазначивши, що цей напис напряму стосується композитора, але більшість усе ж погодилася, що потрібно фільтрувати контексти.
Це Оксана Линів.
Всесвітньо відома українська диригентка, що представляє Україну в світі у футболці Wagner Power.
Ви скажете “Ваґнер просто писав музику, її одяг — її справи, тут очевидно не про ПВК”.
Але саме ігнорування контекстів я вважаю певним знаком людожерства. pic.twitter.com/jys4MAuQqf
— Ім’я і національність (@Ukrostap) August 13, 2023
- З одного боку, композитор не винен, що його ім’ям назвали терористичну організацію. З іншого, так, треба відстрілювати контексти. Я вважаю, виконувати його твори можна, але носити подібну футболку – це створювати химерні конотації.
- А ще Оксана Линів не хоче відмовлятися виконувати російських композиторів. А я колись нею захоплювалася.
- Вона ще від Чайковського і від співпраці під час війни з росіянами не відмазалася.
- В Ізраїлі досі заборонено виконання його творів. Дуже дивне фото від Оксани Линів, вона то точно дуже добре розуміє всі можливі контексти, яких тепер ще більше.
- Ну, це вже не вперше, коли вона відзначається безпринципністю, – пишуть користувачі мережі.
Оксана відреагувала на обурення українців, однак зробила це, прикрившись онукою композитора Катаріною Вагнер, оприлюднивши відповідний пост у Facebook. У ньому вона опублікувала цитату Катаріни, в якій та коментує зловживання ім’ям її прадіда найманцями Євгена Пригожина.
Це не вперше, коли Оксана Линів потрапляє в скандал під час повномасштабної війни. Раніше вона мала взяти участь у постановці опери Іоланта Петра Чайковського разом із російськими артистами. Після шквалу критики диригентка відмовилася від цієї ідеї.
Фото: Оксана Линів