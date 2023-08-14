Диригентка Оксана Линів із України потрапила в скандал. Вона одягла футболку з написом Wagner Power, що перекладається як Сила Вагнера.

На вихідних у Байройті (Німеччина) відбувся фестиваль музики композитора Ріхарда Вагнера. У ньому взяла участь і українська диригентка. Очевидно, що своїм вбранням Линів хотіла вшанувати пам’ять композитора, однак під час повномасштабної війни в Україні будь-яка згадка про Вагнера недоречна, адже очевидна асоціація з ПВК на чолі з Євгеном Пригожиним.

Інтернет-користувачі розкритикували футболку Линів. Є й ті, хто заступився за Оксану, зазначивши, що цей напис напряму стосується композитора, але більшість усе ж погодилася, що потрібно фільтрувати контексти.

Це Оксана Линів.

Всесвітньо відома українська диригентка, що представляє Україну в світі у футболці Wagner Power.

Ви скажете “Ваґнер просто писав музику, її одяг — її справи, тут очевидно не про ПВК”.

Але саме ігнорування контекстів я вважаю певним знаком людожерства. pic.twitter.com/jys4MAuQqf — Ім’я і національність (@Ukrostap) August 13, 2023

З одного боку, композитор не винен, що його ім’ям назвали терористичну організацію. З іншого, так, треба відстрілювати контексти. Я вважаю, виконувати його твори можна, але носити подібну футболку – це створювати химерні конотації.

А ще Оксана Линів не хоче відмовлятися виконувати російських композиторів. А я колись нею захоплювалася.

Вона ще від Чайковського і від співпраці під час війни з росіянами не відмазалася.

В Ізраїлі досі заборонено виконання його творів. Дуже дивне фото від Оксани Линів, вона то точно дуже добре розуміє всі можливі контексти, яких тепер ще більше.

Ну, це вже не вперше, коли вона відзначається безпринципністю, – пишуть користувачі мережі.

Оксана відреагувала на обурення українців, однак зробила це, прикрившись онукою композитора Катаріною Вагнер, оприлюднивши відповідний пост у Facebook. У ньому вона опублікувала цитату Катаріни, в якій та коментує зловживання ім’ям її прадіда найманцями Євгена Пригожина.

Це не вперше, коли Оксана Линів потрапляє в скандал під час повномасштабної війни. Раніше вона мала взяти участь у постановці опери Іоланта Петра Чайковського разом із російськими артистами. Після шквалу критики диригентка відмовилася від цієї ідеї.

Фото: Оксана Линів