Дирижер Оксана Лынив из Украины попала в скандал. Она одела футболку с надписью Wagner Power, что переводится как Сила Вагнера.
На выходных в Байройте (Германия) прошел фестиваль музыки композитора Рихарда Вагнера. В нем приняла участие и украинский диригент. Очевидно, что своим нарядом Лынив хотела почтить память композитора, однако во время полномасштабной войны в Украине любое упоминание Вагнера неуместно, ведь ассоциация с ЧВК во главе с Евгением Пригожиным очевидна.
Интернет-пользователи раскритиковали футболку Лынив. Есть и те, кто заступился за Оксану, отметив, что эта надпись напрямую относится к композитору, но большинство все же согласилось, что нужно фильтровать контексты.
Це Оксана Линів.
Всесвітньо відома українська диригентка, що представляє Україну в світі у футболці Wagner Power.
Ви скажете “Ваґнер просто писав музику, її одяг — її справи, тут очевидно не про ПВК”.
Але саме ігнорування контекстів я вважаю певним знаком людожерства. pic.twitter.com/jys4MAuQqf
— Ім’я і національність (@Ukrostap) August 13, 2023
- С одной стороны, композитор не виноват, что его именем назвали террористическую организацию. С другой, да, надо отстреливать контексты. Я считаю, исполнять его произведения можно, но носить подобную футболку — это создавать причудливые коннотации.
- А еще Оксана Лынив не хочет отказываться исполнять российских композиторов. А я когда-то ею восхищалась.
- Она еще от Чайковского и от сотрудничества во время войны с россиянами не отмазалась.
- В Израиле до сих пор запрещено исполнение его произведений. Очень странное фото от Оксаны Лынив, она то точно очень хорошо понимает все возможные контексты, которых теперь еще больше.
- Ну, это уже не первый раз, когда она отмечается беспринципностью, — пишут пользователи сети.
Оксана отреагировала на возмущения украинцев, однако сделала это, прикрывшись внучкой композитора Катариной Вагнер, обнародовав соответствующий пост в Facebook. В нем она опубликовала цитату Катарины, в которой та комментирует злоупотребление именем ее прадеда наемниками Евгения Пригожина.
Это не первый раз, когда Оксана Лынив попадает в скандал во время полномасштабной войны. Ранее она должна была принять участие в постановке оперы Иоланта Петра Чайковского вместе с российскими артистами. После шквала критики дирижер отказалась от этой идеи.
Фото: Оксана Лынив