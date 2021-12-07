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Пострункішав і погарнішав: Андрій Данилко вразив фанатів зовнішнім виглядом

7 Грудня 2021, 11:28
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Андрей Данилко

Відомий український артист Андрій Данилко, також відомий за образом Вєрки Сердючки, здивував шанувальників своїм зовнішнім виглядом. Співак опублікував знімок, на якому він помітно схуд.

– Знімання Дизель Шоу, Палац Україна, – скромно підписав артист.

На фотографії він позує з латвійською естрадною співачкою Лаймою Вайкуле.

Андрій одягнений у чорні кеди, штани, футболку та довге пальто. На голові у нього кепка, а в руках – келих.

Ведуча Леся Нікітюк відзначила змінений зовнішній вигляд співака.

– Гарний такий, – порадувала знаменитість автора фото своїм компліментом.

Користувачі Instagram також помітили візуальні зміни Андрія:

  • Пострункішав і погарнішав! Лайма, як завжди, прекрасна!
  • Який сексі! Моє кохання назавжди, Андрію Михаличу.
  • Андрію, а ви вже майже досягли цілі — пострункішали, подобрішали та помолодшали. Скоро Джастін вам буде заздрити.
  • Андрію, відкрийте секрет: роки йдуть, а ви все молодієте та молодієте!

Нагадаємо, що лише у листопаді 2021 року продюсер Юрій Нікітін прокоментував смерть 82-річної мами Андрія Данилка. Як виявилося, причина смерті Світлани Іванівни пов’язана із серцем. Жінка померла ще наприкінці 2020 року, але про тяжку втрату артиста стало відомо нещодавно.

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Теги
Андрій Данилко , Вєрка Сердючка
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