Відомий український артист Андрій Данилко, також відомий за образом Вєрки Сердючки, здивував шанувальників своїм зовнішнім виглядом. Співак опублікував знімок, на якому він помітно схуд.
– Знімання Дизель Шоу, Палац Україна, – скромно підписав артист.
На фотографії він позує з латвійською естрадною співачкою Лаймою Вайкуле.
Андрій одягнений у чорні кеди, штани, футболку та довге пальто. На голові у нього кепка, а в руках – келих.
Ведуча Леся Нікітюк відзначила змінений зовнішній вигляд співака.
– Гарний такий, – порадувала знаменитість автора фото своїм компліментом.
Користувачі Instagram також помітили візуальні зміни Андрія:
- Пострункішав і погарнішав! Лайма, як завжди, прекрасна!
- Який сексі! Моє кохання назавжди, Андрію Михаличу.
- Андрію, а ви вже майже досягли цілі — пострункішали, подобрішали та помолодшали. Скоро Джастін вам буде заздрити.
- Андрію, відкрийте секрет: роки йдуть, а ви все молодієте та молодієте!
Нагадаємо, що лише у листопаді 2021 року продюсер Юрій Нікітін прокоментував смерть 82-річної мами Андрія Данилка. Як виявилося, причина смерті Світлани Іванівни пов’язана із серцем. Жінка померла ще наприкінці 2020 року, але про тяжку втрату артиста стало відомо нещодавно.