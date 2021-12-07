Відомий український артист Андрій Данилко, також відомий за образом Вєрки Сердючки, здивував шанувальників своїм зовнішнім виглядом. Співак опублікував знімок, на якому він помітно схуд.

– Знімання Дизель Шоу, Палац Україна, – скромно підписав артист.

На фотографії він позує з латвійською естрадною співачкою Лаймою Вайкуле.

Андрій одягнений у чорні кеди, штани, футболку та довге пальто. На голові у нього кепка, а в руках – келих.

Ведуча Леся Нікітюк відзначила змінений зовнішній вигляд співака.

– Гарний такий, – порадувала знаменитість автора фото своїм компліментом.

Користувачі Instagram також помітили візуальні зміни Андрія:

Пострункішав і погарнішав! Лайма, як завжди, прекрасна!

Який сексі! Моє кохання назавжди, Андрію Михаличу.

Андрію, а ви вже майже досягли цілі — пострункішали, подобрішали та помолодшали. Скоро Джастін вам буде заздрити.

Андрію, відкрийте секрет: роки йдуть, а ви все молодієте та молодієте!

Нагадаємо, що лише у листопаді 2021 року продюсер Юрій Нікітін прокоментував смерть 82-річної мами Андрія Данилка. Як виявилося, причина смерті Світлани Іванівни пов’язана із серцем. Жінка померла ще наприкінці 2020 року, але про тяжку втрату артиста стало відомо нещодавно.