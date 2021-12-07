Известный украинский артист Андрей Данилко, который также известен по образу Верки Сердючки, удивил поклонников своим внешним видом. Певец опубликовал снимок, на котором он заметно похудел.

— Съемки Дизель Шоу, Дворец Украина, — скромно подписал артист.

На фотографии он позирует с латвийской эстрадной певицей Лаймой Вайкуле.

Андрей одет в черные кеды, штаны, футболку и длинное пальто. На голове у него кепка, а в руках — бокал.

Ведущая Леся Никитюк отметила измененный внешний вид певца.

— Красивый такой, — порадовала знаменитость автора фото своим комплиментом.

Пользователи Instagram также заметили визуальные изменения Андрея:

Постройнел и похорошел! Лайма, как всегда — прекрасна!

Какой же секси! Моя любовь навсегда, Андрей Михалыч.

Андрей, а вы уже почти у цели — постройнели, похорошели и помолодели. Скоро Джастин будет вам завидовать.

Андрей, откройте секрет: годы идут вперед, а вы все молодеете и молодеете!

Напомним, что только в ноябре 2021 года продюсер Юрий Никитин прокомментировал смерть 82-летней мамы Андрея Данилко. Как оказалось, причина смерти Светланы Ивановны связана с сердцем. Женщина умерла еще в конце 2020 года, но о тяжелой потере артиста стало известно недавно.