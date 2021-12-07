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Постройнел и похорошел: Андрей Данилко поразил фанатов внешним видом

7 декабря 2021, 11:28
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Андрей Данилко

Известный украинский артист Андрей Данилко, который также известен по образу Верки Сердючки, удивил поклонников своим внешним видом. Певец опубликовал снимок, на котором он заметно похудел.

— Съемки Дизель Шоу, Дворец Украина, — скромно подписал артист.

На фотографии он позирует с латвийской эстрадной певицей Лаймой Вайкуле.

Андрей одет в черные кеды, штаны, футболку и длинное пальто. На голове у него кепка, а в руках — бокал. 

Ведущая Леся Никитюк отметила измененный внешний вид певца.

— Красивый такой, — порадовала знаменитость автора фото своим комплиментом.

Пользователи Instagram также заметили визуальные изменения Андрея:

  • Постройнел и похорошел! Лайма, как всегда — прекрасна!
  • Какой же секси! Моя любовь навсегда, Андрей Михалыч.
  • Андрей, а вы уже почти у цели — постройнели, похорошели и помолодели. Скоро Джастин будет вам завидовать.
  • Андрей, откройте секрет: годы идут вперед, а вы все молодеете и молодеете!

Напомним, что только в ноябре 2021 года продюсер Юрий Никитин прокомментировал смерть 82-летней мамы Андрея Данилко. Как оказалось, причина смерти Светланы Ивановны связана с сердцем. Женщина умерла еще в конце 2020 года, но о тяжелой потере артиста стало известно недавно.

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Теги
Андрій Данилко , Вєрка Сердючка
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