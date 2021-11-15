Український музичний продюсер Юрій Нікітін прокоментував смерть мами свого підопічного Андрія Данилка.

Чоловік зазначив, що причина смерті 82-річної Світлани Іванівни пов’язана із серцем.

Жінка померла наприкінці 2020 року, проте про тяжку втрату Андрія Данилка стало відомо нещодавно.

– Звичайно, він переживав, але сьогодні він перебуває вже в хорошому стані і, як мені здається, в чудовому самопочутті, – зазначив Юрій.

Ба більше, Нікітін сказав, що Данилко в образі Сердючки готує новорічний подарунок шанувальникам – нову пісню та кліп. Крім того, у відеоролику з’явиться всесвітньо відомий актор, проте його імені не розголошують.

Нагадаємо, про смерть матері Андрія Данилка українські ЗМІ почали писати на початку осені. Тоді з’явилася інформація, що артист був на похороні матері в селі, де вона жила. Проте сам співак про трагедію не розповідає.

Відомо, що в Андрія були добрі стосунки з матір’ю. Він сам розповідав, що часто їй телефонував.

Світлана двічі була одружена і все життя прожила у селі під Полтавою. Андрій її третя дитина.

У квітні Юрій Нікітін розповів про проблеми Андрія Данилка зі здоров’ям. За словами продюсера, над станом артиста працювали не лише вітчизняні лікарі, а й закордонні.

Менеджер Андрія спростував це та сказав, що проблеми стосуються сну.