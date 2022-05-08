Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво поділився теплими спогадами з дитинства про свою маму.

Кулінар розповів, що ріс у бідній сім’ї та грошей на одяг для нього не було, тому він доношував речі брата, які були не за розміром. Особливо велике було взуття.

– Мама придумала засовувати у взуття шкарпетки. Тобто, одні шкарпетки я одягав, а ще одні – заштовхував у черевики. Звичайно, в школі всі сміялися з мене, був присутній буллінг. Я плакав удома, засмучувався. Мама завжди працювала, в неї було дуже мало часу, вона шила жіночий одяг. І шила дуже добре, – згадує Ектор.

Шеф-кухар каже, коли йому було 10-12 років, то не міг зрозуміти, чому мама не може пошити йому сорочку, щоб він міг ходити в ній до школи і постійно запитував її про це. Згадує, що минуло багато часу і на один із днів народження його чекав подарунок.

– Мама спеціально для мене пошила дуже гарні сорочки! Це було так несподівано, я дуже зрадів! І відразу запитав: Якщо ти могла мені пошити сорочки, чому не зробила це раніше? Виявилося, мама просто не вміла шити чоловічі сорочки, – поділився Хіменес-Браво.

Кулінар зазначив, що жінка спеціально пройшла курси з шиття чоловічих речей, на які ходила після роботи. З того часу він не мав проблем із одягом, а ті дві сорочки він носив щодня.