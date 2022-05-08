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Сшила мне рубашки! Эктор Хименес-Браво поделился теплыми воспоминаниями о маме

8 мая 2022, 09:00
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
"Эктор Хименес-Браво

Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво поделился теплыми воспоминаниями из детства о своей маме.

Кулинар рассказал, что рос в бедной семье и денег на одежду для него не было, поэтому он донашивал вещи брата, которые были не по размеру. Особенно большой была обувь.

— Мама придумала засовывать в обувь носки. То есть, одни носки я одевал, а еще одни – заталкивал в ботинки. Конечно, в школе все смеялись надо мной, присутствовал буллинг. Я плакал дома, расстраивался. Мама всегда работала, у нее было очень мало времени, она шила женскую одежду. И шила очень хорошо, — вспоминает Эктор.

Шеф-повар говорит, когда ему было 10-12 лет, то не мог понять, почему мама не может сшить ему рубашку, чтобы он мог ходить в ней в школу и постоянно спрашивал у нее об этом. Вспоминает, что прошло много времени и на один из дней рождений его ждал подарок.

— Мама специально для меня сшила очень-очень красивые рубашки! Это было настолько неожиданно, я очень обрадовался! И тут же спросил: Если ты могла мне сшить рубашки, почему не сделала это раньше? Оказалось, мама просто не умела шить мужские рубашки, — поделился Хименес-Браво.

Кулинар отметил, что женщина специально прошла курсы по шитью мужских вещей, на которые ходила после работы. С тех пор у него не было проблем с одеждой, а те две рубашки носил каждый день.

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День матері, Эктор Хименес-Браво
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