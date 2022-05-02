Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво організував благодійну вечерю у Варшаві.

Йому вдалося зібрати €40 тис. на допомогу українцям, які постраждали від дій російських окупантів у Бучі.

На благодійний захід у ресторан Restauracja Belvedere Ектор запросив співачку Злату Огнєвіч, яка виконала низку українських пісень.

– Ми продали усі 120 білетів, віночки та створили душевну атмосферу. Завдяки усій команді, Златі Огнєвіч, шефу, місцевим музикантам та всій команді ресторану Restauracja Belvedere та нашим гостям! Знаєте, бувають дні, які ти запам’ятовуєш на усе життя та розповідаєш за столом друзям. Цей – саме такий! Це була синергія друзів з Польщі, які хочуть допомогти, та українців, які стоять на обороні цінностей усього світу! Я виклався на усі 300%, ніби вперше став на кухню, – розповів Ектор.

На цьому Ектор не збирається зупинятися. Він вже розпочинає роботу над подальшими вечорами у столицях Європи.

Кулінар закликає рестораторів європейських країн приєднуватися до акції і залишати свої запити на проведення Благодійної вечері від українського МастерШефа Ектора Хіменеса у їхніх закладах.

Для цього можна написати на електронну пошту – Chefbravo@chefbravo.com

Нагадаємо, що Ектор Хіменес-Браво готує для українських захисників у своїх ресторанах. Волонтерською діяльністю у закладах кухаря почали займатися практично відразу після повномасштабного вторгнення військ РФ. Щодня кулінари ресторанів готують близько 3 тис. порцій їжі.

Зазначимо, що війна застала Ектора на батьківщині в Колумбії. Проте він одразу вирушив до Польщі, де допомагав біженцям. Згодом кулінар повернувся в Україну.