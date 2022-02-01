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Закулісні ігри Другої світової війни: рецензія на фільм Мюнхен. На порозі війни

1 Лютого 2022, 14:08
Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Мюнхен: На порозі війни
Джерело: Netflix

Здебільшого фільми з тематикою про Другу світову війну завідома мають певні упередження щодо історії чи подій, які будуть зображені. Тож завжди цікаво виходить, коли у підсумку ми отримуємо дещо інше.

Так відбувається з фільмом Мюнхен. На порозі війни, який вийшов на платформі Netflix. Режисером стрічки виступив Крістіан Швохов. А сама картина є адаптацією роману Роберта Гарріса Мюнхен.

Дія відбувається в дні, що передували вторгненню Адольфа Гітлера в Чехословаччину у 1938 році. Британський прем’єр-міністр Невіл Чемберлен та прем’єр Франції прилітають до Мюнхена задля підписання угоди. Вони погоджуються на анексію Німеччиною Судетської області (регіон Чехословаччини) в обмін на обіцянку, що Гітлер не претендуватиме на інші території та не вступатиме у війну проти Британії.

Всім відомо, що було далі – Гітлер продовжив захоплювати території, а через рік розпочав війну проти британців. Як це буває з екранізаціями романів, у ньому є місце вигадці. Йдеться про вплетену історію двох друзів – німця та англійця, які намагаються зупинити Гітлера. Проте вигадана розповідь плавно зливається з історичною.

Двоє колишніх друзів, які разом навчалися в Оксфорді, тепер працюють на протилежні уряди. Попри конфлікт кількарічної давнини британець Г’ю Легат (Джордж МакКей) і німець Пол фон Гартман (Янніс Нівонер) згодом починають таємно співпрацювати, щоб передати Чемберлену документ. У ньому міститься істинний план Гітлера щодо територіальної експансії.

Мюнхен: На порозі війни

Цікаво, що у 1938 році справді існувала німецька змова щодо усунення Гітлера від влади на чолі з генералом Гансом Остером. Персонаж Нівонера частково натхненний історією про дипломата Адама фон Тротт цу Зольцема, який був його частиною. Однак сюжет фільму про отримання таємної інформації Чемберленом вигаданий.

В історії Чемберлен – це наївний оптиміст, якого майстерно обдурює Гітлер та його соратники. Але у фільмі прем’єр Британії у виконанні 73-річного Джеремі Айронса, який є одним із небагатьох акторів, що здобув Потрійну акторську корону (отримав Оскар, Еммі та Тоні), постає політиком з чітким світоглядом. Він не плекає ілюзій щодо віроломства фюрера. Навіть отримавши відверто фальшиві запевнення Гітлера, Чемберлен купив Британії та всьому світу час, щоб підготуватися до неминучого конфлікту.

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Хоча деякі історики можуть посперечатися щодо зображення Чемберлена, безсумнівно, він є найбільш інтригуючим персонажем фільму. У стрічці є сцена, де Чемберлен прогулюється туманним ранком у саду на Даунінг-стріт. Там Айронс у невеличкому монолозі змальовує свої жахливі спогади про війну, які змушують його так відчайдушно намагатися втримати мир. Це здається цілком правдоподібним епізодом для подальшого розвитку подій.

Мюнхен: На порозі війни

Гітлера у фільмі зіграв Ульріх Маттес, найбільш відомий за роллю нацистського пропагандиста Йозефа Геббельса у фільмі Падіння 2004 року. Фюрер у його виконанні холоднокровний та божевільний, але дещо карикатурний. Його персонаж подібний чимось до зображення Сталіна у стрічці Іаннуччі Смерть Сталіна.

Варто віддати належне художникам-постановникам картини, адже Мюнхен. На порозі війни сповнений чудовими планами. Зокрема, йдеться про вибір для знімань Фюрербау (будинку фюрера, – Ред.) — саме тієї будівлі в Мюнхені, де була підписана угода. Зараз це Університет музики та виконавського мистецтва. Також приділяється величезна увага деталям – від точних костюмів того часу до старовинних автомобілів, які заповнюють вулиці, червоних нацистських прапорів, що прикрашають будівлі, машин та уніформи. Тут все показано точно та чесно, згідно з часом.

Мюнхен: На порозі війни

Фільм вписується у межі свого жанру. У ньому є рядки на кшталт: Чи говорив хтось із чехами?, зловісне зображення Гітлера, вражаюча деталізація періоду і морозна кольорова палітра. Почасти фільм нагадує Війну струмів із Бенедиктом Камбербетчем у головній ролі. Але історія у картині Швахова демонструє значно цікавіший історичний період, що нагадує такий собі політичний трилер із необхідною напруженістю та високими ставками.

Мюнхен. На порозі війни – це історія про те, як люди намагаються стримати обраного лідера-популіста, який відкидає загальноприйняті правила у своєму прагненні влади. У фільмі змішуються факти й вигадки, але його ідеї правдиві. Найстрашнішим елементом тут є те, наскільки деякі люди могли бути близькими до припинення війни ще до того, як вона почалася.

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Теги
Netflix , Рецензія на фільм , Фільм
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