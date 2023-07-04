Співачка Аліна Гросу вирішила випробувати свою удачу. Артистка вперше купила лотерейний білет і виграла два рази поспіль.

Зробила Аліна це у США, оскільки саме там зараз проживає. Каже, ціна одного квитка – $30. Купивши перший, Гросу вдалося виграти $270. Далі вона знову вирішила випробувати удачу і придбала другий.

– Пішла в магазин, купила квиток за $30… Прийшла додому і вирішила його. Збіглося дев’ять слів у різних колонках, а це $500 тис. Я вже не знала, як радіти. Потім розібралася, що це не $500 тис., а $270… Прийшла в магазин, забрала гроші й подумала, потрібно купити другий кросворд. Мій виграш становив ще $500, – радісно розповіла Гросу.

Додає, не вірила, що таке взагалі буває. Суму в $770 вирішила передати на благодійність, адже є люди, яким вони потрібніші.