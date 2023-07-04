Певица Алина Гросу решила испытать свою удачу. Артистка впервые купила лотерейный билет и выиграла два раза подряд.

Сделала Алина это в США, поскольку именно там сейчас проживает. Говорит, цена одного билета — $30. Купив первый, Гросу удалось выиграть $270. Далее она вновь решила испытать удачу и приобрела второй.

— Пошла в магазин, купила билет за $30… Пришла домой и решила его. Совпало девять слов в разных колонках, а это $500 тыс. Я уже не знала, как радоваться. Потом разобралась, что это не $500 тыс., а $270… Пришла в магазин, забрала деньги и подумала, нужно купить второй кроссворд. Мой выигрыш составил еще $500, — радостно рассказала Гросу.

Добавляет, не верила, что такое вообще бывает. Сумму в $770 решила передать на благотворительность, ведь есть люди, которым они нужнее.