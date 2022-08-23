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Персони

Не чула про амбіції в негативному ключі до стосунків із чоловіком: Меган Маркл розповіла про свої проблеми

23 Серпня 2022, 17:00
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Не чула про амбіції в негативному ключі до стосунків із чоловіком: Меган Маркл розповіла про свої проблеми
Джерело: Getty Images

Меган Маркл випустила свій перший подкаст із серії записів під назвою Архетипи, де розповіла про подвійні стандарти та ярлики, які вішають на жінок.

Подкаст актриса записала свою розмову із Сереною Вільямс, зіркою тенісу – вони поділилися особистими історіями, а також обговорили те, з чим стикаються жінки.

– Я навіть не пам’ятаю, щоб чула негативні конотації слова амбіції, доки не почала зустрічатися зі своїм нинішнім чоловіком, – зізналася Меган.

Серія подкастів Архетипи включатимуть розмови Маркл з істориками, експертами та жінками, яким є що розповісти суспільству.

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Дружина принца Гаррі впевнена, що суспільство вішає на жінок ярлики, з чим і боротиметься Меган зі своїми гостями у подкастах.

Актриса тривалий час виступала за розширення прав та можливостей жінок. Spotify та компанія Archewell Audio описали її розмови з жінками як “без цензури” і сказали, що герцогиня заглиблюватиметься у походження стереотипів.

Сама Меган вже не раз наривалася на засудження інших людей та вішання ярликів – приятелі принца Гаррі вважають, що Маркл надто строга, а також не має почуття гумору. Актриса не змогла порозумітися з друзями свого чоловіка.

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Джерело
Daily Mail
Теги
Меган Маркл
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