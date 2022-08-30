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Нарушали королевскую иерархию: Меган Маркл и принцу Гарри запрещали работать

30 августа 2022, 09:01
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Нарушали королевскую иерархию: Меган Маркл и принцу Гарри запрещали работать
Источник: Getty Images

Жена принца Гарри Меган Маркл поделилась подробностями о жизни королевской семьи. Герцогиня Сассекская призналась, что им с супругом запрещали работать, хотя некоторые члены королевской семьи могли спокойно это делать.

По словам Меган, когда они с Гарри жили еще в Великобритании и исполняли королевские обязанности, то сталкивались с критикой. Об этом герцогиня Сассекская рассказала в интервью The Cut.

Женщина вспомнила ремонт коттеджа, на который они потратили около $3 млн из средств налогоплательщиков. Тогда в прессе сумму сочли неоправданно большой, поэтому в их сторону полилось негодование.

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Супруги попросили у королевской семьи, чтобы те разрешили им работать от имени монархии, чтобы иметь собственные деньги и исключить из жизни финансирование налогоплательщиков. 

— По какой-то причине нам не было позволено это делать, хотя несколько других членов семьи делают то же самое, — сказала Меган.

Тогда Гарри и Маркл приняли решение уехать из Великобритании, поскольку они нарушали всю королевскую иерархию одним своим существованием.

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