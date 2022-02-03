Американський актор Метт Деймон знявся в рекламі сайту обміну криптовалют. Ролик з’явився в мережі під кінець 2021 року, але вірусним став лише зараз – його почали активно критикувати.

Так, у 60-секундному відео актор йде музеєм хоробрості, де показали відкриття та подвиги відомих історії особистостей.

– У ці моменти істини, ці чоловіки та жінки – ці прості смертні, такі ж як ти і я. Вони заспокоюють свій розум і зміцнюють свої нерви трьома простими словами – удача супроводжує сміливих, – каже Деймон у рекламі.

До кінця незрозуміло, що саме рекламує актор. На останніх секундах з’являється логотип обмінника криптовалют Crypto.com.

Суспільство розкритикувало рекламу із зіркою. У ній додаток для криптовалют та NFT порівнюють з винаходом літака. У соціальних мережах та ЗМІ ролик активно висміюють за недоречну присутність Деймона, а також за заклик до ризику власними заощадженнями в нестабільний період ринку.

Під відео користувачі також залишили свої думки:

Це може бути перший рекламний ролик, який я бачив, де назва бренду була кульмінацією.

Я ніколи не чув, щоб мій брат так сильно сміявся з трейлера/реклами в кінотеатрах. Ми думали, що це грандіозна реклама SpaceX чи навіть NASA.

Ах так, сходження на Еверест дуже схоже на покупку криптовалюти в інтернеті, дякую Метту Деймону.

Це нагадує інші слова, які шепотіли ще до римлян: Дурень та його гроші скоро розлучаться.

Бути хоробрим може бути корисно у певних життєвих ситуаціях, але коли справа доходить до інвестицій, це може бути небезпечним, якщо ви не професіонал.

Багатьох ця реклама також може просто збити з пантелику. Більшість людей не розуміють, що таке криптовалюта і, можливо, ніколи не чули про Crypto.com. Сервіс запустили ще у 2016 році – кількість користувачів вже перевищила 10 млн осіб.