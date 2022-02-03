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Сравнили с изобретением самолета: Мэтта Дэймона раскритиковали за рекламу криптовалют

3 февраля 2022, 10:02
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Метт Деймон
Источник: Getty Images

Американский актер Мэтт Дэймон снялся в рекламе сайта по обмену криптовалют. Ролик появился в сети под конец 2021 года, но вирусным стал только сейчас — его начали активно критиковать.

Так, в 60-секундном видео актер идет по музею храбрости, где показали открытия и подвиги известных истории личностей.

— В эти моменты истины, эти мужчины и женщины — эти простые смертные, такие же как ты и я. Они успокаивают свой разум и укрепляют свои нервы тремя простыми словами — удача сопутствует смелым, — говорит Дэймон в рекламе.

До самого конца неясно, что именно рекламирует актер. На последних секундах появляется логотип обменника криптовалют Crypto.com.

Общество раскритиковало рекламу со звездой. В ней приложение для криптовалют и NFT сравнивают с изобретением самолета. В социальных сетях и СМИ ролик активно высмеивают за неуместное присутствие Дэймона, а также за подстрекание к риску собственными сбережениями в нестабильный период рынка.

Под видео пользователи также оставили свои мысли:

  • Это может быть первый рекламный ролик, который я видел, где название бренда было кульминацией.
  • Я никогда не слышал, чтобы мой брат так сильно смеялся над трейлером/рекламой в кинотеатрах. Мы думали, что это грандиозная реклама SpaceX или даже NASA.
  • Ах да, восхождение на Эверест очень похоже на покупку криптовалюты в интернете, спасибо Мэтту Деймону.
  • Это напоминает другие слова, которые шептали еще до римлян: Глупец и его деньги скоро расстанутся.
  • Быть храбрым может быть полезно в определенных жизненных ситуациях, но когда дело доходит до инвестиций, это может быть опасно, если вы не профессионал.

Многих эта реклама также может просто сбить с толку. Большинство людей не понимают, что такое криптовалюта, и, возможно, никогда не слышали о Crypto.com. Сервис запустили еще в 2016 году — количество пользователей уже превысило 10 млн человек.

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Теги
Криптовалюта , Метт Деймон
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