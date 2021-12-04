У 7 випуску на шоу Україна має талант виступив пілоніст Дмитро Політов.

Він один із перших в Україні почав виводити пілон у статус мистецтва, а не еротичного шоу. На сцені він показав номер з елементами крампу, від якого судді були в захваті.

– Дуже хочеться продовжити дивитися цей шедевр! Я ніколи у житті не бачила такого виступу! Я така вдячна за те, що я свідок таких неймовірних талантів нашої країни! У вас три Так! – сказала Ксенія Мішина.

Дмитро організував свій тренувальний табір по пілону в горах, зроблений у стилі Шаолінського монастиря, де навчає людей з усього світу. Він мріє, щоб пілон став олімпійським видом спорту, тому активно сприяє цьому.

На Україна має талант Дмитро прийшов, щоб зламати стереотипи та показати, що танець на пілоні може бути не лише ліричним чи сексуальним.

Нагадаємо, що прем’єра нового сезону легендарного шоу Україна має талант відбулася 23 жовтня. Суддями проекту є ведучий Сергій Притула, акторка Ксенія Мішина та хореограф Женя Кот.

Ведучим шоу Україна має талант став Григорій Решетник, а залаштунки проекту глядачам показує співачка Jerry Heil.