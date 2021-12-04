В 7 выпуске на шоу Україна має талант выступил пилонист Дмитрий Политов.

Он один из первых в Украине начал выводить пилон в статус искусства, а не эротического шоу. На сцене он показал номер с элементами крампа, от которого судьи были в восторге.

– Очень хочется продолжить смотреть этот шедевр! Я никогда в жизни не видела такого выступления! Я так благодарна за то, что я свидетель таких невероятных талантов нашей страны! У вас три Да! – сказала Ксения Мишина.

Дмитрий организовал свой тренировочный лагерь по пилону в горах, сделанный в стиле Шаолинского монастыря, где учит людей со всего мира. Он мечтает, чтобы пилон стал олимпийским видом спорта, и активно способствует этому.

На Україна має талант Дмитрий пришел, чтобы сломать стереотипы и показать, что танец на пилоне может быть не только лирическим или сексуальным.

Напомним, что премьера нового сезона легендарного шоу Україна має талант состоялась 23 октября. Судьями проекта являются ведущий Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и хореограф Женя Кот.

Ведущим шоу Україна має талант стал Григорий Решетник, а закулисье проекта зрителям показывает певица Jerry Heil.