Існує безліч хвороб, які змінюють життя людей і не лікуються. Є й такі недуги, з якими стикаються мільйони людей по всьому світу. Наприклад, багато хто не здатен сприймати написаний текст на всі 100%.

Дислексія – це хронічна проблема з читанням за збереження загальної здатності до навчання.

Подібна недуга зачіпає не тільки простих людей, а й світових знаменитостей.

Зірки з дислексією – 5 особистостей, яким хвороба не завадила стати знаменитими.

Арнольд Шварценеггер

На початку серпня 2023 року актор і бодибілдер зізнався, що страждає на дислексію ще з дитинства. Уже актором йому доводилося по кілька разів перечитувати сценарій і запам’ятовувати кожен рядок.

– Я жахливо читаю. У 1950-х роках в Австрії про нездатність до навчання не говорили, тому більшу частину часу, коли мене просили читати вголос у класі, це було просто катастрофою і мене ляскали лінійкою. Але тепер я знаю, що в мене дислексія, – поділився Шварценеггер.

Оззі Осборн

Легенда у світі музики відверто погано вчився в школі – йому було вкрай важко зосередитися на читанні. Сам Осборн заявляв, що читання – це одна з радостей у житті, але через дислексію він зміг прочитати лише кілька книжок.

Кіра Найтлі

Голлівудська зірка зізналася, що в неї вроджена хвороба, через яку вона не могла вимовляти довгі слова. У 2012 році в інтерв’ю GQ акторка зізналася, що подолала недугу завдяки творчості письменниці Джейн Остін і сценаристки Емми Томпсон. Роботи останньої вона любила читати в дитинстві і мріяла стати актрисою. Батьки Кіри погодилися знайти їй агента, якщо та буде добре вчитися. Дівчинка дотримала свого слова.

Том Круз

Зірка Місії нездійсненної в юному віці змінив понад десяток шкіл – усе через дислексію, яка була вродженою. Його мати також страждала від цієї недуги. Проте саме через труднощі в читанні та знущання у школі він і став всесвітньо відомим актором.

– У мене була дислексія. Я погано читав, через що досить швидко ставав ізгоєм. Театр врятував мене: там не потрібно було читати – тільки імпровізувати. Я став людиною завдяки театру. А дислексія тільки наблизила мене до цього, – заявив Круз.

Кіану Рівз

Популярний актор і музикант також стикався з жорстокістю в школі – через проблеми з читанням він змінював навчальні заклади, а закінчити старші класи йому допомогли логопеди. До речі, у школах зірку Матриці називали відсталим.