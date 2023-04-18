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Поплатились за любовь к РФ: Кроликов Данильца и Моисеенко “отменили” в США и Канаде

18 апреля 2023, 18:50
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Дуэт Кролики

Концерты украинского комик-дуэта Кролики бойкотировали в США и Канаде. Его участники — Владимир Данилец и Владимир Моисеенко поддерживают войну в Украине и политику РФ.

У предателей было запланировано девять концертов за границей, в частности — в Филадельфии, Нью-Йорке, Чикаго, Майами, Сиэтле и других городах. Однако украинская делегация быстро отреагировала и бойкотировала их выступления. Об этом в Facebook сообщил предприниматель Даниил Тонкопий.

— Связались с концертными площадками. Связались с промоутерами, с организаторами тура. Подготовили письма в мэрии. Подготовили все инструменты отмены. В итоге, отменили восемь из девяти концертов. Пока на сайте организатора остался только концерт в Нью-Йорке, всех остальных концертов уже нет, — подчеркнул он.

Тонкопий выразил уверенность в том, что оставшийся концерт также отменят, поскольку они сейчас усердно работают над этим. Если организаторы не согласятся — будут организованы протесты.

Как видим, заработать за границей у Кроликов не выйдет. Таким образом они поплатились за поддержку кровавого режима, ведь еще до полномасштабной войны Данилец и Моисеенко всячески демонстрировали свою пророссийскую позицию.

Более того, они поддержали оккупацию Крыма, а в 2019 году попали в базу Миротворец.

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Фото: Владимир Данилец и Владимир Моисеенко

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