Команда Дизель Шоу приготувала сюрприз для своїх глядачів – масштабний п’ятигодинний концерт в ефірі ICTV 31 грудня. Шанувальники зможуть насолодитися святковими номерами, новорічними піснями, величезною кількістю відомих зірок, яскравими постановками, трюками та несподіваними героями.

Шеф-редактор Дизель Студіо Олексій Бланар поділився деякими деталями створення шоу.

– У нас буде купа несподіваних фішок. Нові номери створювали спеціально на новорічні та актуальні теми. Ми завжди оперативно реагуємо на всі наші реалії та “вдаряємо” по ним жартами, — розповідає Олексій.

Команда покаже улюбленого професора у виконанні Дмитра Танковича, а також легендарну Галину Кіндратівну. Хабалка Галя з’явиться у своєму звичайному амплуа – цього разу у салоні літака. Також на сцені з’являться й інші вже знайомі герої – Губернатори, Діди Морози, Снігуроньки, які підготували справжні чудеса та новорічні сюрпризи.

– Ми готуємо унікальні номери. Наша Вікторія Булітко зробить складний трюк – таке у нашому шоу відбудеться вперше!, – додав шеф-редактор.

Музичні номери також здивують глядачів.

– Під одну з пісень актори вийдуть у карнавальних костюмах. У новорічному Дизель Шоу ви побачите, хто перетвориться на Тигреня, а хто стане Мальвіною, – розповідає Бланар.

Також на новорічному шоу виступатимуть найвідоміші та найталановитіші зірки: Лайма Вайкуле, Олександр Пономарьов, NK, Собчук, Dzidzio, Світлана Тарабарова, Ірина Федишин, ТІК, Аліна Гросу, Артем Пивоваров та головна прикраса новорічних свят – Вєрка Сердючка.

Дивіться прем’єру новорічного випуску Дизель Шоу 31 грудня о 20.00 на каналі ICTV.