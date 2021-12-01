Міс Україна Всесвіт 2021 Анна Неплях показала свій костюм для міжнародного конкурсу краси, що проходитиме в Ізраїлі.

В Instagram титулована красуня показала сукню, в якій вражатиме глядачів та суддів на фіналі Міс Всесвіт. Його створила українська дизайнерка Наталія Шевчук.

– Вишитий код України – назва мого національного костюма для конкурсу Міс Всесвіт. Кожен народ має свій унікальний код, який присутній у простих речах – традиціях, піснях, казках, одязі. В Україні особливе місце посідає традиційна вишивка, – сказала Анна.

Так, каркасна спідниця сукні прикрашена 25 п’яльцями з вишивками – стільки, скільки існує регіонів України, включно з Донбасом і Кримом.

Корсет костюма сплетений з натуральної лози. Його фактура – ​​данина поширеному в Україні мистецтву лозоплетіння.

Наплічна конструкція створена у вигляді гігантського п’яльця та тканини з вишивкою, що символізує рушник у процесі вишивання.

Квіти на плечовій конструкції – саме ті, що використовуються у створенні традиційних українських вінків.

– У створенні всіх елементів національного костюма було задіяно понад 10 майстрів різних ремесел: швачки, вишивальниці, майстриня з лозоплетіння, а також майстер із металу. Загальна вага костюма становить понад 15 кілограмів, – зазначила Неплях.

Фінал міжнародного конкурсу краси Міс Всесвіт 2021 пройде в місті Ейлат (Ізраїль), в ніч із 12 на 13 грудня о 2.00 за київським часом.

За корону всього боротимуться 80 представниць із різних країн.