Мисс Украина Вселенная 2021 Анна Неплях показала свой костюм для международного конкурса красоты, который пройдет в Израиле.

В Instagram титулованная красавица показала платье, в котором будет поражать зрителей и судей на финале Мисс Вселенная. Его создала украинская дизайнер Наталья Шевчук.

— Вышитый код Украины — название моего национального костюма для конкурса Мисс Вселенная. У каждого народа есть свой уникальный код, который присутствует в простых вещах – традициях, песнях, сказках, одежде. В Украине особое место занимает традиционная вышивка, — сказала Анна.

Так, каркасная юбка платья украшена 25 пяльцами с вышивками — столько, сколько существует регионов Украины, включая Донбасс и Крым.

Корсет костюма сплетенный из натуральной лозы. Его фактура — дань распространенному в Украине искусству лозоплетения.

Наплечная конструкция создана в виде гигантского пяльца и ткани с вышивкой, что символизирует полотенце в процессе вышивания.

Цветы на плечевой конструкции – именно те, которые используются в создании традиционных украинских венков.

— В создании всех элементов национального костюма было задействовано более 10 мастеров разных ремесел: швеи, вышивальщицы, мастерица по лозоплетению, а также мастер по металлу. Общий вес костюма составляет более 15 килограммов, — отметила Неплях.

Финал международного конкурса красоты Мисс Вселенная 2021 пройдет в городе Эйлат (Израиль), в ночь с 12 на 13 декабря в 2.00 по киевскому времени.

За корону всего будут бороться 80 представительниц из разных стран.