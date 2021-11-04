Міс Україна Всесвіт 2021 Анна Неплях потрапила у ДТП. Про деталі події вона поділилася з шанувальниками в Instagram.

27-річна дівчина розповіла, що з нею все добре, як і з іншими учасниками ДТП, але у неї після цього тремтять руки. А ось її авто потрібно ремонтувати. Анна розповіла, що не встигла загальмувати на Набережному шосе, через що врізалася в задню частину іншого авто, яке потім врізалося ще в одне.

– Беру відповідальність на себе. Це моя провина. І хоча я була повністю сконцентрованою на дорозі, мені не вдалося розрахувати гальмівний шлях, – розповіла красуня.

Також Міс Україна Всесвіт 2021 року зазначила, що це — не випадковість.

– Напевно, не випадково це все відбувається. Потрібно видихнути, бо я надто поспішала жити і все встигати, – поділилася своїми думками дівчина.

Також Анна наголосила на реакції чоловіків, чиї машини пошкодилися внаслідок ДТП.

– Водії, в чиї машини я врізалася, почали мене заспокоювати, говорити що нічого страшного, і це лише залізяки, – зазначила Неплях.

Міс Україна Всесвіт 2021

15 жовтня на конкурсі краси титул Міс Україна Всесвіт 2021 отримала Анна Неплях – модель та художниця, екс-учасниця шоу Холостяк.

Вона зуміла здобути перемогу, змагаючись із 15 суперницями з різних міст країни, які переважно займаються мистецтвом та моделінгом.