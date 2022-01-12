Померла Олена Чернова – видавець Vogue UA. Вона раптово пішла з життя через хворобу, проте детальні причини невідомі.

– Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким Олени Чернової. Вона була дивовижною, глибокою, мудрою людиною та видатним професіоналом. Олена зробила дуже багато знакових для української медіа-індустрії проектів, і найважливішим і найулюбленішим для неї був, без сумніву, Vogue UA, – зазначив СЕО Медіа Групи України Євген Бондаренко.

Він наголосив, що вона створила та наповнила своєю творчою енергією цей проект, і вони їй щиро вдячні за все.

Головний редактор Vogue UA Пилип Власов зазначив, що Олена була винятковим наставником та другом. Вона не знала жодних перешкод на шляху до успіху, була відкрита до найнеймовірніших ідей та проектів.

Інформацію про те, де і коли пройде прощання з Оленою Черновою, повідомлять трохи згодом.

Олена Чернова працювала над українською версією журналу Vogue з моменту її запуску у 2013 році.

З 2000 по 2002 рік Олена Чернова була головним редактором журналу Наталі. Разом із Володимиром Чеповим організувала видавництво Караван Медіа.

Vogue – жіночий журнал про моду, красу та стиль. Його випускають у дев’яти країнах світу. Перший номер вийшов у 1892 році.