Умерла Елена Чернова — издатель Vogue UA. Она внезапно ушла из жизни из-за болезни, однако детальные причины неизвестны.

О смерти Елены стало известно с сайта холдинга Медиа Группа Украина.

— Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Елены Черновой. Она была удивительным, глубоким, мудрым человеком и выдающимся профессионалом. Елена сделала очень много знаковых для украинской медиа-индустрии проектов, и самым важным и любимым для нее был, без сомнения, Vogue UA, — отметил СЕО Медиа Группы Украины Евгений Бондаренко.

Он подчеркнул, что она создала и наполнила своей творческой энергией этот проект, и они ей искренне благодарны за все.

— Мы, Медиа Группа Украина, сделаем все от нас зависящее, чтобы оказать помощь и поддержку семье Елены. Скучаем и помним. Светлая память, — дополнил он.

Главный редактор Vogue UA Филипп Власов отметил, что Елена была исключительным наставником и другом. Она не знала никаких препятствий на пути к успеху, была открыта к самым невероятным идеям и проектам.

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