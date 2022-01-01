За кілька тижнів до 100-річчя: у США померла акторка Бетті Вайт

У США 31 грудня померла відома акторка, представниця старого Голлівуду Бетті Вайт. Їй було 99 років.

Представник поліцейського управління Лос-Анджелеса Майк Лопес повідомив The Post, що офіцери відповіли на радіо-дзвінок у п’ятницю близько 9.30 ранку щодо розслідування природної смерті в будинку 99-річної жінки.

Пізніше її агент та близький друг Джефф Вітьяс підтвердив цю новину журналу People.

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– Попри те, що Бетті було близько 100 років, я думав, що вона житиме вічно, – заявив Вітьяс.

– Я не думаю, що Бетті коли-небудь боялася смерті, тому що вона завжди хотіла бути зі своїм коханим чоловіком, Алленом Ладденом. Вона вірила, що знову буде з ним, – додав агент.

Шанувальники зібралися біля будинку Вайта, щоб віддати шану.

– Вона була така мила і дбайлива. Вона була бабусею Америки. Я побачив у ній свою бабусю. Наші батьки виросли, спостерігаючи за нею, а потім ми виросли, спостерігаючи за її шоу. Мені просто дуже сумно, – наголосив шанувальник актриси Майкл Дуглас.