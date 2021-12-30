Померла очільниця неаполітанської мафії та актриса Ассунта Мареска

В Італії померла перша керівниця неаполітанського мафіозного угруповання Каморра Ассунта Мареска. 86-річна жінка пішла з життя у лікарні Сан-Леонардо комуни Кастелламмаре-ді-Стабія під Неаполем.

Причиною смерті став серцевий напад. Похорон відбудеться 31 грудня.

Мареска на прізвисько Pupetta (Лялечка) була дочкою вихідця з Каморри і вийшла заміж за одного з босів цієї організації Паскуале Сімонетті.

Згодом її чоловіка вбили, а сама Pupetta у 1955 році, перебуваючи на шостому місяці вагітності, розстріляла його вбивцю. Її засудили до 13 років і чотирьох місяців тюремного ув’язнення, але помилували десять років потому. Мареска вийшла на волю у 1965 році.

Після цього вона знову одружилася з іншим босом Каморри, наркобароном Умберто Амматуро. Їхній шлюб розпався в 1982 році, після чого Мареска сама очолила мафію.

Мареска очолювала один із двох кланів Каморри Nuova Famiglia (Нова сім’я), що існували на той момент.

Після звільнення Мареска жила у Кастелламмарі-ді-Стабія.

Вона знімалася у кіно, зокрема зіграла головну роль у фільмі Злочин у Позиліпо режисера Ренато Парравічіні, та брала участь у конкурсі краси.

Джерело: Corriere del Mezzogiorno

Фото: All That’s Interesting