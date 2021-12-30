Умерла глава неаполитанской мафии и актриса Ассунта Мареска

В Италии скончалась первая руководительница неаполитанской мафиозной группировки Каморра Ассунта Мареска. 86-летняя женщина ушла из жизни в больнице Сан-Леонардо коммуны Кастелламмаре-ди-Стабия под Неаполем.

Причиной смерти стал сердечный приступ. Похороны пройдут 31 декабря.

Мареска по кличке Pupetta (Куколка) была дочерью выходца из Каморры и вышла замуж за одного из боссов этой организации Паскуале Симонетти.

Впоследствии ее муж был убит, а сама Pupetta в 1955 году, находясь на шестом месяце беременности, расстреляла его убийцу. Ее приговорили к 13 годам и четырем месяцам тюремного заключения, но помиловали десять лет спустя. Мареска вышла на свободу в 1965 году.

После этого она снова вышла замуж за другого босса Каморры, наркобарона Умберто Амматуро. Их брак распался в 1982 году, после чего Мареска сама возглавила мафию.

Мареска возглавляла существовавший на тот момент один из двух кланов Каморры Nuova Famiglia (Новая семья).

После освобождения Мареска жила в Кастелламмаре-ди-Стабии.

Она снималась в кино, в том числе сыграла главную роль в фильме Преступление в Позиллипо режиссера Ренато Парравичини, и участвовала в конкурсе красоты.

Источник: Corriere del Mezzogiorno

Фото: All That’s Interesting