Ліна Вертмюллер, перша жінка-номінантка на Оскар за найкращу режисуру, померла у віці 93-х років в Італії. За словами подруги Ліни, легенда світу кіно померла “мирно вдома, поряд із донькою та близькими”.

Біографія письменниці та режисерки дуже насичена – у дитинстві її виключили з десятків католицьких шкіл. Згодом вона закохалась у комікси, а її наставником став легендарний кінорежисер Федеріко Фелліні.

У 1963 році в неї відбувся дебют — фільм Василіски приніс їй першу нагороду за найкращу режисуру на кінофестивалі в Локарно. У 1975 році відбулася прем’єра свого фільму Віднесені, який через 27 років перезняли Гай Річі та Мадонна. Оригінальну картину тепло прийняли критики, тоді як сучасний римейк не оцінило суспільство.

Ліну номінували на Оскар за фільм Сім красунь – вона стала першою жінкою, яка стала претендентом на нагороду за найкращу режисуру, хоч того разу вона не отримала заповітної статуетки.

У 2019 році вона була ушанована зірки на Голлівудській алеї слави, а також здобула почесну премію Оскар за свої досягнення у кіно.

За свою кар’єру вона зняла понад два десятки картин, серед яких Моя душа належить покеру, Віднесені, Камора, Підпільна десятка, У місячну ніч і Чао, професор.