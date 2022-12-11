Померла мама американської співачки Шер – акторка, модель і виконавиця Джорджія Голт. Їй було 96 років.

Сумну новину повідомила Шер у Twitter.

– Мама пішла, – коротко написала співачка.

Дата, причина смерті та місце – невідомо.

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Джорджія Голт із дитинства захоплювалася музикою. Вже у 10 років вона почала співати з Бобом Віллсом. У більш дорослому віці Холт почали запрошувати на ток-шоу як гість. У 2013 році вона випустила альбом I’m Just Your Yesterday, який включає дует з Шер.

Джорджія шість разів була одружена, двічі – за однією і тією ж людиною. Окрім Шер, у Холта є ще одна дочка – актриса Джорджин Лап’єр.