Померла друга дружина легендарного джазового музиканта Майлза Девіса, новатор музичного стилю фанк Бетті Девіс. Їй було 77 років.

Співачка померла в середу, 9 лютого. Смерть Бетті настала через природні причини.

– З великим сумом я ділюся новиною про смерть Бетті Девіс. Вона була талановитим музичним лідером та першопрохідцем, співачкою, автором пісень та іконою моди, – сказала подруга Бетті Конні Портіс.

Вона зазначила, що насамперед Девіс була другом, тіткою, племінницею та улюбленим членом своєї спільноти в Гоумстеді (штат Пенсільванія), а також всесвітньої спільноти друзів та шанувальників.

– У час, який буде оголошено трохи згодом, ми віддамо належне її красивій, сміливій та зухвалій персоні. Сьогодні ми плекаємо її пам’ять як про милу і вдумливу людину, якою вона була… Іншої немає, – додала Конні.

Наприкінці 1960-х Бетті Девіс була однією з найвпливовіших постатей на музичних сценах Нью-Йорка. Майже весь музичний каталог Девіс був записаний в період із 1964 до 1975 року, але її вплив відчувався протягом десятиліть.

У 1968році Бетті стала другою дружиною Майлза Девіса, а також була його музою. Їхній шлюб тривав лише рік.

Жоден із фанк-альбомів співачки не мав комерційного успіху, однак вона набула культу шанувальників завдяки своїй сексуальній ліриці, підкресленій у таких піснях, як Shut Off the Light та I’m in Luck I Might Get Picked Up.