Італійська акторка Моніка Вітті померла у віці 90 років, повідомляє агентство ANSA. Про її смерть також повідомив італійський політик Вальтер Вельтроні, який раніше був віцепрем’єром та міністром культури в уряді Романо Проді.

Roberto Russo, il suo compagno di tutti questi anni, mi chiede di comunicare che Monica Vitti non c’è più. Lo faccio con dolore, affetto, rimpianto. — walter veltroni (@VeltroniWalter) February 2, 2022

– Роберто Руссо, її партнер усі ці роки, попросив мене повідомити, що Моніки Вітті більше немає. Я відчуваю біль, ніжність та жаль, – заявив Вальтер.

Вона вперше з’явилася на екрані у 1954 році – Моніка стала однією з найвідоміших італійських акторок. Славу їй принесли ролі у фільмах відомого кінорежисера та сценариста Мікеланджело Антоніоні. Її тоді називали музою режисера. За свою кар’єру з 1954 до 1983 року вона знялася у понад 30 фільмах.

Її можна побачити у фільмах Пригода, Ніч та Затемнення, відомих як трилогія відчуження. Саме ці картини принесли їй популярність. Вітті також була цивільною дружиною режисера, а вже у 2000 році вийшла заміж за Роберто Руссо.

Вітті 5 разів була нагороджена премією Давид ді Донателло за найкращу жіночу роль. Її роботи також відзначали на Берлінському та Венеціанському кінофестивалі.

Востаннє вона з’являлася на публіці у 2001 році – тоді її нагороджували на церемонії премії Давид ді Донателло.