Умерла вторая жена легендарного джазового музыканта Майлза Дэвиса, новатор музыкального стиля фанк Бетти Дэвис. Ей было 77 лет.

Певица скончалась в среду, 9 февраля. Смерть Бетти наступила по естественным причинам.

— С большой грустью я делюсь новостью о кончине Бетти Дэвис. Она была талантливым музыкальным лидером и первопроходцем, певицей, автором песен и иконой моды. — сказала подруга Бетти Конни Портис.

Она отметила, что в первую очередь Дэвис была другом, тетей, племянницей и любимым членом своего сообщества в Хомстеде (штат Пенсильвания), а также всемирного сообщества друзей и поклонников.

— Позже мы объявим время, когда воздадим должное ее красивой, смелой и дерзкой персоне. Сегодня мы вспоминаем ее как милого и вдумчивого человека, которым она была… Другого нет, — добавила Конни.

В конце 1960-х Бетти Дэвис была одной из самых влиятельных фигур на музыкальных сценах Нью-Йорка. Почти весь музыкальный каталог Дэвис был записан в период с 1964 по 1975 год, но ее влияние ощущалось в течение десятилетий.

В 1968 году Бетти стала второй женой Майлза Дэвиса, а также была его музой. Их брак продлился всего год.

Ни один из фанк-альбомов певицы не имел коммерческого успеха, однако она приобрела статус культовой у поклонников благодаря своей сексуальной лирике, подчеркнутой в таких песнях, как Shut Off the Light и I’m in Luck I Might Get Picked Up.