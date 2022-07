На 83 році життя помер Джеймс Каан – голлівудський актор, якого глядачі знають за роллю Сонні Корлеоне з фільму Хрещений батько.

Про смерть актора повідомила його родина. Каан помер 6 липня.

– З великим сумом повідомляємо вам про смерть Джиммі ввечері 6 липня. Сім’я цінує прояв любові й щирі співчуття та просить вас продовжувати поважати їхнє приватне життя в цей важкий час, – йдеться у дописі на офіційній сторонці Джеймса.

It is with great sadness that we inform you of the passing of Jimmy on the evening of July 6.

The family appreciates the outpouring of love and heartfelt condolences and asks that you continue to respect their privacy during this difficult time.

— James Caan (@James_Caan) July 7, 2022