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Помер зірка фільму Хрещений батько Джеймс Каан

7 Липня 2022, 20:48
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
джемс каан
Джерело: Getty Images

На 83 році життя помер Джеймс Каан – голлівудський актор, якого глядачі знають за роллю Сонні Корлеоне з фільму Хрещений батько.

Про смерть актора повідомила його родина. Каан помер 6 липня.

– З великим сумом повідомляємо вам про смерть Джиммі ввечері 6 липня. Сім’я цінує прояв любові й щирі співчуття та просить вас продовжувати поважати їхнє приватне життя в цей важкий час, – йдеться у дописі на офіційній сторонці Джеймса.

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Джеймс Каан – уродженець Бронкса, який найбільш відомий своєю роллю Сантіно Корлеоне у Хрещеному батьку. Крім того, він зіграв у картинах Мізері, Ельф та Вчитель на заміну.

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Кіно Смерть
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