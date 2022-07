На 83 году жизни скончался Джеймс Каан – голливудский актер, которого зрители знают по роли Сонни Корлеоне из фильма Крестный отец.

О смерти актера сообщила его семья. Каан скончался 6 июля.

– С большой грустью сообщаем вам о смерти Джимми вечером 6 июля. Семья ценит проявление любви и искренние соболезнования и просит вас продолжать уважать их частную жизнь в это тяжелое время, -говорится в сообщении на официальной сторонке Джеймса.

It is with great sadness that we inform you of the passing of Jimmy on the evening of July 6.

The family appreciates the outpouring of love and heartfelt condolences and asks that you continue to respect their privacy during this difficult time.

End of tweet

— James Caan (@James_Caan) July 7, 2022