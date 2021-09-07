Американський актор Майкл Вільямс помер у віці 54 років. Тіло зірки, 6 вересня, знайшов племінник у його квартирі в Нью-Йорку.

Можлива причина смерті Майкла Вільямса – передозування наркотиками. Актор протягом багатьох років відкрито говорив про свою залежність і про боротьбу з нею.

Акторську кар’єру Майкл Вільямс починав з роботи танцюриста, він брав участь у зйомках відеокліпів і гастролях Джорджа Майкла та Мадонни.

У 2002 році Вільямс отримав популярність завдяки участі у телесеріалі Прослушка, де зіграв хулігана Омара Літтла.

У 2010 році актор отримав головну роль у серіалі Підпільна імперія, де знімався до 2013 року.

Загалом Майкл Вільямс зіграв понад 50 ролей у фільмах і більше 30 – в телесеріалах.

Він п’ять разів номінувався на відому телевізійну премію Еммі за ролі у стрічках У блюзі тільки Бессі, Одного разу вночі, Коли вони нас побачать, Прослушка.

За роль другого плану в серіалі Країна Лавкрафта, який вийшов у 2020 році, Вільямс отримав премії Critics’ Choice Television Award і Hollywood Critics Association TV Awards, а також був номінований на Еммі 2021 року.

Нагадаємо, що 6 вересня помер французький актор Жан-Поль Бельмондо у віці 88 років. Причина смерті поки залишається невідомою.

Бельмондо став відомий завдяки ролі у фільмах На останньому диханні, Чочара, Жінка є жінка, Ставіски, Професіонал.

У 2001 році актор переніс інсульт і зробив перерву у своїй діяльності. А у 2015 році Жан-Поль Бельмундо оголосив про завершення акторської кар’єри.