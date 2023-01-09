Відомий український композитор Сергій Круценко помер 8 січня у віці 55 років. Він працював з багатьма українськими зірками, у тому числі з Джамалою, яка звинуватила у смерті російських окупантів.

Співачка заявила, що помер її друг та абсолютний геній.

Зараз дивляться

– Людина, з якою я працювала 1,5 року над масштабним проєктом, яка не вписується в жодні стандартні рамки музичного твору. Тільки з ним я могла бути у творчості на 100% та 24/7. Просто бути музикою, постійно поруч із ним. Він справді справжній геній, – зізналася Джамала.

Зірка додала, що звинувачує у смерті Сергія росіян, які щодня забирають наші життя, а також знищують наше психічне та фізичне здоров’я.

Джамала заявила, що Круценко залишився працювати в Києві, всупереч ракетним обстрілам та вимкненням електрики. Протягом двох тижнів він завантажував створену музику в електронний формат, переживав за дітей, яких треба вивезти, а також за свою незрячу маму, якій було 83 роки.

– Я не можу в це повірити. Мені дуже боляче. Не можу вам передати, яку близьку за духом людину я втратила, – додала артистка.

Співачка пообіцяла закінчити їхні спільні роботи й висловила співчуття його родині.

Окрім своєї творчої діяльності Сергій Круценко також був радником Міністра культури України з кіно та музичної політики з 2004 по 2006 рік.