Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Персони

Умер украинский писатель-фантаст Сергей Дяченко

6 мая 2022, 10:06
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Сергей Дяченко

Скончался известный украинский писатель-фантаст Сергей Дяченко. О смерти легенды заявила его супруга Марина Дяченко — по ее словам, он умер 5 мая.

— Сергей Дяченко. 14 апреля 1945 — 5 мая 2022, — подписала фотографию вдова.

Известно, что Сергей Дяченко родился в Киеве в семье учителя и ученого. Всю свою жизнь он посвятил фантастическим романам и повестям, которые создавал вместе со своей супругой — они написали 25 романов, десятки повестей и романов, а также несколько детских книг. Свое первое большое произведение он написал в 70-х годах — это был детективный роман Симфония.

Марина и Сергей Дьяченко – лауреаты многочисленных престижных наград в области научной фантастики. Многие их романы получили престижные награды, а на общеевропейской конференции фантастов Еврокон-2005 в Глазго вместе с пара признана лучшими писателями-фантастами Европы.

Среди самых известных работ писателя — трилогия Ведьмино столетие, дилогия Vita Nostra, сценарий к фильму Заселенный остров.

У Сергея осталась дочь Анастасия от супруги Марины — она родилась в 1995 году.

Читайте также:
Умер украинский писатель-фантаст Сергей ДяченкоХудожница-шестидесятница Любовь Панченко умерла после голодовки в оккупированной Буче

Теги
Смерть
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь