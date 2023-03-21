Умер украинский музыкальный композитор Александр Козаренко. Ему было 59 лет, и трагедия случилась из-за осложнений после Covid-19.

О смерти композитора заявил продюсер Евгений Лавренчук, который также вспомнил последнюю встречу с Александром. Так, Козаренко не стало в 5 утра 21 марта.

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— Последний раз мы виделись с ним еще перед войной, когда сажали деревья на Аллее художников в Киеве… Тогда мы смеялись, шутили, говорили на всех языках, он смешно реагировал, когда его оперу Пьеро мертвопетлюет я намеренно называл Пьеро — мертвый Петлюра…, — вспоминает встречу Евгений.

Продюсер назвал Александра как “последний из могикан старой украинской интеллигентности”.

Прощание запланировано на 22 марта в Кафедральном Соборе Преображения Господня ПЦУ, а похорон уже 23 марта.

Александр сделал огромный вклад в развитие культуры Украины — он лауреат Всеукраинского конкурса пианистов им. Н. Лысенко, дипломант Всеукраинского конкурса камерных ансамблей, лауреат государственных премий Украины по композиции им. Л. Ревуцкого и им. Н. Лысенко, а также член Национального союза композиторов Украины и Ассоциации “Новая Музыка”.

Напомним, что недавно умер британский актер Пол Грант, сыгравший в Гарри Поттере и Звездных войнах. Семья не стала раскрывать причину смерти актера, но у актера были проблемы з алкоголем и наркотиками.