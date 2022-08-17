Німецький кінорежисер Вольфганг Петерсен помер. Йому був 81 рік.

Петерсен пішов із життя ще 12 серпня. Він мирно помер у своїй резиденції в Брентвуді (Лос-Анджелес) на руках своєї 50-річної дружини Марії-Антуанетти.

Причина смерті – рак підшлункової залози.

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Варто зазначити, що Вольфганг Петерсен був всесвітньо відомим режисером. За свою кар’єру він зняв понад 30 фільмів та серіалів.

Саме йому належать такі фільми, як Троя, Ідеальний шторм, Посейдон, Літак президента тощо.

Світова популярність до Вольфганга прийшла в 1981 році після виходу фільму Підводний човен. Тоді ця стрічка викликала фурор на Заході. Картина зібрала шість номінацій на премію Оскар та по одній номінації на премії Золотий глобус та Bafta.