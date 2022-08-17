Немецкий кинорежиссер Вольфганг Петерсен умер. Ему был 81 год.

Петерсен ушел из жизни еще 12 августа. Он мирно скончался в своей резиденции в Брентвуде (Лос-Анджелес) на руках своей 50-летней жены Марии-Антуанетты.

Причина смерти — рак поджелудочной железы.

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Стоит отметить, что Вольфганг Петерсен был всемирно известным режиссером. За свою карьеру он снял более 30 фильмов и сериалов.

Именно ему принадлежат такие фильмы, как Троя, Идеальный шторм, Посейдон, Самолет президента и многие другие.

Мировая известность к Вольфгангу пришла в 1981 году после выхода фильма Подводная лодка. Тогда эта лента произвела фурор на Западе. Картина собрала шесть номинаций на премию Оскар и по одной номинации на премии Золотой глобус и Bafta.