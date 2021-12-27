Умер канадский режиссер Жан-Марк Валле, который снял ряд фильмов и сериалов, в частности Далласский клуб покупателей и Большая маленькая ложь. Режиссеру было всего 58 лет.

Официальная причина смерти Валле пока не сообщается.

Партнер Жан-Марка Валле Натан Росс заявил, что режиссер выступал за креативность, подлинность и попытки сделать что-то иначе.

— Он был для меня другом, творческим партнером и старшим братом. Маэстро будет очень не хватать, но приятно знать, что его прекрасный стиль и поразительная работа, которой он поделился с миром, будут жить дальше, — отметил Росс.

Что известно о Жан-Марке Валле

Жан-Марк Валле родился в Монреале (Канада) в 1963 году. Изучать искусство он начал в местном Университете Квебека. Его кино-карьера стартовала из короткометражных фильмов и видеоклипов. Первый полнометражный фильм Валле вышел в 1995 году. Речь идет о картине Черный список.

Однако мировую славу ему принесла лента Далласский клуб покупателей 2013 года. Картину номинировали на Оскар, а актеры Мэттью Макконахи и Джаред Лето, сыгравшие главные роли в картине, таки получили заветные статуэтки.

Также он был режиссером первого сезона сериала Большая маленькая ложь, мини-сериала Острые предметы.